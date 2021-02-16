شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينشر صورة داخل قمرة طائرة حربية من كواليس فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان آسر ياسين، مجموعة صور من كواليس فيلم السرب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائيى خلال الفترة المقبلة، وجاء بين الصور التي نشرها عبرحسابه على موقع إنستجرام، صورة له داخل قمرة القيادة لطائرة حربية.



اسر ياسين داخل الطائرة

ونشر آسر ياسين، أيضا، صورتين آخرتين، الأولى أثناء أداء التحية العسكرية هو وعدد من الضباط، والأخرى أثناء تلقى التعليمات المطلوب تنفيذها، حيث يؤدى آسردورأحد أبطال القوات الجوية المصرية الذين نفذوا الضربة الجوية في ليبيا ضد تنظيم "داعش".



اسر ياسين يروج للسرب



اسر ياسين

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



ستورى اسر ياسين

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، أنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني .