شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق فى ظهور جديد مع زوجها وسط الطبيعة بحديقة دبى المعجزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة التونسية درة في أحدث ظهور لها بمجموعة صور وسط الطبيعة والنباتات المشكلة علي هيئة حيوانات عملاقة في حديقة دبي المعجزة "Dubai Miracle Garden"، ونشرت الفنانة درة، الصور عبرخاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، والتى التقطتها خلال قضاء العطلة مع زوجها المهندس هاني سعد، فى دبى.



درة وهاني سعد

درة بحديقة دبي

درة

يأتى ذلك بعدما شاركت النجمة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة أمس عبر الاستوري على حسابها على إنستجرام، وهى بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب وخلفهم سيارة مغطاة بالورود وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة.



درة

ولكن درة أوضحت حقيقة الأمر، وكتبت قائلة: "للتوضيح هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبى أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا للفلانتين ولكنها ليست ملكا لى أو لزوجى".

ويشار إلى أن النجمة التونسية درة، كانت قد واصلت، الاثنين، الاحتفال بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال هانى سعد، وذلك من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديدًا خاصية الاستورى، حيث نشرت صورة لهما معًا من أمام برج خليفة فى دبى وكتبت: "my valentine".

وعلى جانب آخر، تشارك النجمة درة، فى بطولة فيلم "الكاهن"، الذى يلعب النجم إياد نصار، دور زوجها خلال أحداثه، وفيلم "الكاهن" يشارك فى بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.