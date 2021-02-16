شكرا لقرائتكم حورية فرغلي تطمئن جمهورها بعد عملية دقيقة لترميم الأنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت حورية فرغلي في تسجيل صوتي لوسائل إعلام إنها خضعت لعملية استمرت 9 ساعات كاملة مرت بسلام وتعافت منها وتحملت الألم، وإنها تخضع لجلسات أوكسجين حالياً استعداداً لإجراء عمليتين جراحيتين لاستكمال عملية ترميم الأنف بعدها تعود إلى أرض الوطن.

وأبدت فرغلي سعادتها بكم الحب والدعم الذي تلقته من الجمهور وقالت إنها لم تكن تعلم محبتها لدى جمهورها، خاصة أنها عانت لفترة من الإهمال والتجاهل من الجميع.

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لجراحة استغرقت 9 ساعات كاملة، قام الفريق الطبي خلالها باستئصال جزء من عظام القفص الصدري واستئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

و ستخضع فرغلي لما يقرب من 20 جلسة أوكسجين بمنطقة الوجه لتنشيط الخلايا المزروعة في الوجه.

صورة قديمة لحورية فرغلي

ومن المفترض أن تخضع حورية فرغلي للعملية الثانية بعد أسبوعين، وهي عملية تكميلية سيتم خلالها ترميم بعض الخلايا الجلدية التي لم تتأقلم مع عملية الزراعة الأولى.

يذكر أن حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتئاب واهتزت ثقتها في نفسها بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.