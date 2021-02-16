وفاة "أسطورة السالسا" الموسيقى جونى باتشيكو عن 85 عاما فى نيويورك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الموسيقي جونى باتشيكو "أسطورة السالسا" وفاته في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 85 عاما، وذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن زوجة الموسيقي ماريا إيلينا باتشيكو أكدت وفاته في مركز هولي نيم الطبي في تينيك بنيوجيرسي؛ إثر مضاعفات الالتهاب الرئوي.



وولد باتشيكو في 25 مارس 1935 في سانتياجو دي لوس كاباليروس بجمهورية الدومينيكان، حيث اشتهر طوال حياته بالارتقاء بالمجتمع الأفريقي الكاريبي وموسيقاها، وألف أكثر من 150 أغنية، أصبح الكثير منها كلاسيكات، كما أسس شركة التسجيلات "فانيال ريكوردز" التي من خلالها مرت رموز موسيقى السالسا مثل "سيليا كروز" و"هيكتور لافوس" وويلي كولون".



يذكر أن "سالسا" هي لون موسيقي وثقافي مطور في أمريكا اللاتينية وتعتبر من أصل كاريبي وتمتاز نغماتها بالمزج بين الخصائص اللحنية للجاز والموسيقى الكوبية والفلوكلور اللاتيني، كما أنها تعطي قيمة للإيقاع، حيث يتبع نمطا مشابها للنمط الإيقاعي الكوبي.