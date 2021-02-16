شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تشوق الجمهور بالبرومو الأول لمسلسلها الجديد "دراما كوين"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" عبر موقع "انستجرام"، عن البرومو الأول لمسلسل "دراما كوين" والتي تؤدي به دور البطولة، مصحوبا بتعليق: "الإعلان التشويقي لمسلسل دراما كوين.. الأرملة البطلة



ابلة فاهيتا



فاهيتا

وكانت الجهة المنتجة قد طرحت صورة من كواليس تصوير العمل الدرامى الجديد لمسلسل "أبلة فاهيتا" الجديد الذى سيأتى بعنوان "دراما كوين"، والذى سيشاركها فى بطولته الفنان باسم سمرة والفنانة دنيا ماهر والفنان أسامة عبد الله.

مسلسل "دراما كوين "، ينتمى لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، وكأن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذل كهذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية مطلع العام الجديد.

يذكر أن أبلة فاهيتا تقدم حاليا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "ON E" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

وكانت أخر حلقات البرنامج مع النجمة الكبيرة نادية الجندي، وكشفت بها عن أن هناك علاقة صداقة بينها وبين طليقها المنتج محمد مختار؛ قائلة: "فيه بينا عشرة وذكريات جميلة والناس الأصيلة هي اللى بتحافظ على العلاقة دى، وكمان إحنا عملنا أحلى أفلام في صناع السينما المصرية، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح مش مجرد زوج بس.