شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تكشف عن هدية نجلها عادل فى الفلانتين:"دولا مدلعنى قلب ماما"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها ومتابعيها بفيديو لهدية نجلها عادل مجدي كامل لها بمناسبة عيد الحب، وهي باقة زهور مشكلة على هيئة حروف I LOVE U، مع الشيكولاتة، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها له.



هدية نجل مها احمد لها

وكانت الفنانة مها أحمد، قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها النجم مجدى كامل الـ50، وهو من مواليد يوم 18 ديسمبرعام 1970، واختارت الاحتفال بصورة من زفافهما، ونشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنه وأنت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى كل سنة وأنت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك".

وتابعت: "كل سنه وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت كل سنه وأنا وولادى فخورين بيك كل سنه وانت فحياتنا وفحياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

وكان عادل مجدي كامل، ابن الفنانة مها أحمد، والفنان مجدى كامل، قد كشف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذى لم يفصح عنه، وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر على الوصول لعلاج له، وكتب تعليقًا مقتضبًا على الصورة، قال فيه: "أنا سعيد"، وقد نشر عادل، في أكتوبر الماضى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلنا شفاءه من مرضه الغامض.