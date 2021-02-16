شكرا لقرائتكم خبر عن "نمبر 2" لـ أحمد الفيشاوى تتصدر تريند يوتيوب بأكثر من 500 ألف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيديو كليب "نمبر 2" للنجم أحمد الفيشاوى، تريند موقع "يوتيوب"، عقب طرحه منذ يومين يومين، حيث حققت الأغنية أكثرمن نصف مليون مشاهدة، والتي قدمها الفيشاوى على طريقة أغانى الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تى"، وتوزيع وزة.



تريند يوتيوب

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًا على فكرة "نمبر1"



نمبر 2

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

وانتهى أحمد الفيشاوى من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

كما يحضر الفنان أحمد الفيشاوى لفيلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى. والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية.