شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لـ Riley ابن ميجان ترينور بعد أيام من قدومه للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية ميجان ترينور عن الصور الأولى لطفلها الأول من زوجها داريل سابارا والذى أطلقت عليه اسم Riley "ريلى"، ونشرت النجمة البالغة من العمر (27 عاما) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 11.7 مليون شخص، عدد من الصور التى التقطتها لأول مرة لطفلها، حيث ظهرت ضمن هذه الصور ميجان بعد انجابها مباشرة لطفلها حيث كانت تتواجد على سريرها فى أحد المستشفيات، كما ظهر الطفل بعدد من الصور وهو نائم و بصور أخرى أثناء إطعامه.

وقد حصدت الصور الأولى لابن ميجان ترينور أكثر من 895 ألف likes وذلك خلال 16 ساعة فقط من نشرالصور على "إنستجرام".

وقد اختارت ميجان ترينور أن تكشف عن وصول طفلها للحياة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وقد أطلقت النجمة الشهيرة على طفلها اسم Riley "ريلى".

يذكر أن ميجان ترينور حرصت خلال فترة حملها كاملة و حتى قبل أنجابها بأيام على ممارسة الرياضة بانتظام و رفع الاوزان وذلك لكى تحافظ على لياقتها، فكانت تكشف باستمرار هى و مدربتها الخاصة للياقة البدنية ريبيكا بروكسترمان عن مقاطع فيديو تظهر مدى حماسها واهتمامها بالرياضة بهذه الفترة بشكل خاص.