شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون عن فيلم السرب: حدث سينمائى عظيم بعد "الممر" يوثق التاريخ وينشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيلم السرب يشهد حالة من التفاعل والاعجاب الكبير في مصر والعالم العربي، مع طرح البرومو الأول للفيلم الذي يوثق القصة الحقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش بعد واقعة اغتيال 21 من الأقباط المصريين، وتتوالى تساؤلات الجماهير عن موعد طرح الفيلم وطبيعة الأدوار التي يؤديها الفنانين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بسلسلة الأعمال الفنية الوطنية التي توثق جانب من الأحداث التاريخية شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وبطولات رجال القوات المسلحة، بداية من فيلم الممر ومسلسل الاختيار والعمل على الجزء الثاني منه، والآن بطرح برومو فيلم السرب، وتتوالى التعليقات الداعمة للفيلم الجديد والسخرية من حالة الهلع التي تصيب التنظيمات الإرهابية بهذه الأعمال الوطنية.



فيلم السرب



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وقال مغرد: "فيلم السرب 2021 هيحكي عن الليلة السوداء اللي تألمت فيها مصر على 21 شهيد تم ذبحهم على يد الإرهابيين في ليبيا.. توثيق سينمائي ضخم هيقدم بطولات نسور القوات المسلحة المصرية.. خطوة كبيرة جدا تقوم بها أجهزة الدولة في نشر الوعي والاتجاه إلى خوض حروب الجيل الرابع"، ومغرد ثان: "الفيلم ده هو الحدث الاعظم بعد فيلم الممر في تاريخ السينما المصرية للافلام الحربية".



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جانب من التعليقات

وأضاف مغرد ثالث: "فيلم السرب شكل أعمال الفترة دي حاجة تانية خالص.. مهم جدا اللي بيحصل ده وكان مطلوب جدا كنوع من أنواع التوثيق"، ومغرد رابع: " فيلم عملاق آخر من انتاج تامر مرسي وفنانين صف أول في تطور في المحتوي ملحوظ جدا وناجح بالسينما وصناعه الفيلم المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر".



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ومغرد أخير: "فيلم السرب امتداد لسلسلة جميلة وقيمة من الأعمال.. فيلم السرب هو محاكاة وتجسيد لما حدث وبشكل حقيقي جدا جدا. كل الشكر والتقدير والاحترام والحب إلى أبطال وصناع العمل".

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.