شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى عن "السرب": البرومو ما هو إلا نقطة فى بحر من العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم محمود عبد المغنى، شخصية العميد جمال صقر، قائد السرب الجوى ، ضمن أحداث فيلم "السرب"، الذى يتناول قصة ضرب القوات الجوية المصرية لمواقع داعش الارهابية فى منطقة "درنة" الليبية، عام 2015، وقال عبد المغنى فى تصريح لـ"الخليج 365: سعيد للغاية لما تقدمه المتحدة للخدمات الاعلامية من أعمال سينمائية ودرامية لتوثيق التاريخ لجيشنا العظيم.

وأكد عبد المغنى، أن الفيلم سيكون مفاجأة، خاصة أن البرومو ما هو إلا نقطة فى بحر من العمليات والاكشن والصورة والإبهاروالعمق الذى يتضمنه الفيلم بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ويأتى ذلك بعدما نشر نجوم الفيلم البرومو الرسمى للفيلم وعبروا عن سعادتهم بمشاركتهم فيه، حيث نشر النجم أحمد السقا، برومو فيلمه الجديد "السرب"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "دم المصريين خط أحمر"، ومن المقرر طرح الفيلم في دور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمى، ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.