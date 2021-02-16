شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يكشف عن أول بوستر لـ "فى عز الضهر ": كان حلمى أرجع مصر بفيلم مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان المصرى العالمى مينا مسعود عن بوستر أول أفلامه في مصر "عز الضهر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع بعض أكثر الفنانين موهبة في العالم. تشرفني أن أكون جزءًا من هذه .. أشياء رائعة قادمة"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.



بوستر الفيلم



مينا مسعود

ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الضهر"،حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



بوستر الفيلم بالانجليزية

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.

وحقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية.

وكان مينا مسعود، قال اللى شدنى في فيلم "في عز الضهر"، حكاية حمزة وهو شخص مختلف شوية وشخصيتى قريبة منه حيث ترك مصر وعاش بالخارج مثلى، ولكن أنا بحاول أشتغل على اللغة العربية أكتر، وحاليا بقيت أحسن من السنة اللى فاتت، وإن شاء الله الناس هتحس بالفرق.