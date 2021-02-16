كريم فهمي يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان كريم فهمي عن الشخصية الذي يجسدها ضمن أحداث فيلم "السرب".

ونشر "فهمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"رفاعي".

وانهالت التعليقات على الصورة فكتب الفنان شريف منير، إيه الحلاوة دي يا قائد".

وكتب الفنان مصطفى بسيط :"مبروك يا رفاعي"، كما علقت الفنانة داليا مصطفى :"حلو أوي مبروك".

فيلم "السرب"، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي