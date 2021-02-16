محمد منير: "أنا جاهز للزواج من أي مطلقة.. وليلى علوي حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار النجم الكبير محمد منير الجدل من خلال تصريحاته، أمس الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، حيث قال إنه يتناول فكرة الحب في أغانيه بطرق مختلفة؛ لأنه كل يوم يتنقل من قلب إلى قلب، متابعًا: "عشان كده خايف على الأجيال الجديدة عشان الطلاق بيحصل بسرعة، والأولاد بيشوفوا البنات في الصيف بالمايوه، وفي الشتا يطلق، عشان كده البنات بتطلق كتير". واستكمل مازحًا: "أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز".

وعلق منير، على تصدر فيديو أغنية "علّي صوتك بالغنا" مع رقصة الفنانة ليلى علوى مواقع السوشيال ميديا بمناسبة عيد الحب، قائلًا: "ده بس عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة".

وطرح منير مؤخرا أغنية جديدة بعنوان" أنا رايق" عقب احتفاله بنجاح أغنية "باب الجمال".