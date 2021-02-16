ساعات تفصل الجمهور عن كليب كارول سماحة “شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعبنت اللبنانية ​كارول سماحة​ عن موعد اصدار كليب اغنيتها الجديدة “شكرا”، وهو يوم غد الأربعاء من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكتبت كارول على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “ترقبوا عملي الجديد فيديو كليب (شكرا) يوم الأربعاء ١٧ فبراير، إخراج المبدعة بتول عرفة”.

أغنية كارول الجديدة تحمل اسم “شكرًا” وهي من كلمات أحمد المرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع ومكس دياب ميقري وماسترينغ Özgür yurtoğlu، أمّا كليب الأغنية فصوّرته كارول تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ألبومها الميلادي Christmas Carole وتضمن 9 أغنيات هي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).