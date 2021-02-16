شاهدوا كيف كانت كندة علوش في “أشواك ناعمة” منذ 17 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مشهداً من المسلسل السوري “اشواك ناعمة” الذي تم تصويره منذ نحو 17 عاماً والذي ضم نخبة من وجوه الشاشة السورية.

وفي المشهد ظهرت الفنانة السورية كندة علوش وبدا أنها كانت لا تزال صغيرة في السن. وهو ما أشار إليه الكثير من المتابعين لافتين إلى أن ملامحها لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين. كما ظهرت برفقتها الفنانة جيهان عبد العظيم. وحقق الفيديو أكثر من 25 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة.

ويشار إلى أن المسلسل عرض في العام 2005 وكان ثاني أعمال المخرجة رشا شربتجي. وقد تعاونت في إطاره مع مؤلفة السيناريو رانيا البيطار. وشارك فيه إلى جانب الممثلتين كل من خالد تاجا وسليم صبري وسلمى الصري وغسان مسعود ومها المصري وليليا الأطرش وقصي خولي ونادين سلامة وإياد أبو الشامات ونادين تحسين بك وسلافة معمار ونبال الجزائري ودينا هارون وروعة السعدي وديمة قندلفت وجمال العلي وغادة بشور وإيمان عبد العزيز ورواد عليو.