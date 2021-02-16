شيماء سيف تتغزل بزوجها بطريقتها العفوية وهو يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة شيماء سيف، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة لها مع زوجها محمد كارتر بطريقتها العفوية وأسلوبها الكوميدي.

واكتفت النجمة المصرية للتعبير عن حبها لزوجها بكتابة “مين حبيبي؟” كتعليق على الصورة بمناسبة يوم الحب، ليرد زوجها في التعليقات قائلاً “أنا”.

وسرعان ما لقيت الصورة التي نشرتها تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها وجمهورها، خاصة بعد تعليق زوجها في التعليقات.

وكانت شيماء قد كشفت عن كواليس مشهد رقصها في إحدى حلقات مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي يحقق حالياً نجاحاً كبيراً، خلال فترة عرضه على قناة cbc، ونشرت فيديو لها وهي ترقص عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” بجانب إحدى صديقاتها.

وكشفت شيماء في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي أن صوت زومبا في المسلسل ليس صوتها، وإنهم قرروا الاستعانة بصوت يشبه رسائل الموبايل حتى يكون هناك مصداقية للشخصية.

مسلسل “في بيتنا روبوت”، بطولة هشام جمال في أولى مشاركاته الدرامية، وليلى أحمد زاهر، عمرو وهبة وشيماء سيف.