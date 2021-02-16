أحمد الفيشاوي ينفذ وعده ويتحدى محمد رمضان: “الحرب ابتدت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بمجرد أن طرح الفنان أحمد الفيشاوي أحدث كليباته “نمبر 2″، بدأ الجميع يترقب رد الفنان محمد رمضان على هذه الأغنية، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أصدرها الطرفان مؤخرا.

وفي لقاء له مع برنامج “ET بالعربي”، أثناء تصوير أغنيته “نمبر 2” قال: “الحرب ابتدت، وأتمنى إصدار أعمال تسعدكم وتسليكم، ولو لم يحدث ذلك اشتموني على إنستجرام كالعادة”.

وقال منتج الأغنية عمرو حسن: “اعتمدت على تقديم العمل بروح حقيقية بعض الشيء، مهما كان المحتوى الذي أقدمه الأهم بالنسبة لي هو الصدق والحقيقة”.

أما مغني الراب مستر كوردي، فأكد أنه موافق على وجهة نظر الفيشاوي أنه لا يوجد “نمبر 1″، وبالتأكيد سيسبب هذا مشكلة بسبب الانتقاد وهذا النجم له رد، وأتمنى أن يتقبل هذه الفكرة”.

من ناحية أخرى، كانت نقابة الموسيقيين، قد وجهت إنذارا لفيشاوي، بعد أن ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا في البرومو الدعائي للكليب، وطالبته النقابة بحذف المشاهد من أغنيته الجديدة لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية.

ولكن بعد أن تم طرح الكليب، فوجئ الجميع بظهور حمو بيكا كموديل في الأغنية بصحبة مطرب الراب كوردي وعدد كبير من الراقصين، ليضرب الفيشاوي بإنذار نقابته عرض الحائط، مما دفع النقابة لأن تبحث اتخاذ إجراء ضده بعد هذا الأمر.