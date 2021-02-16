إليكم رد فعل الأسرة الملكية على إعلان حمل ميغان ماركل الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعاد خبر حمل ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بطفلهما الثاني تسليط الأضواء على هذا الثنائي وانتظر الجميع رد فعل الأسرة الملكية. وفي هذا السياق أشار تقرير لصحيفة Mail البريطانية إلى أن أفراد هذه الأسرة فوجئوا بإعلان الخبر بهذه السرعة رغم أنهم كانوا يعلمون به.

وهذا ما أشارت إليه محرّرة الشؤون الملكية في الصحيفة إميلي أندريس التي غرّدت على حسابها في “تويتر”: “يبدو أن هاري وميغان أعلما العائلة الملكية بالخبر السعيد، ولكن يبدو أيضاً أنهما لم يبلغاها بأنهما على وشك إعلانه”. وأضافت: “أعتقد أن الإعلان شكّل مفاجأة للملكة والعائلة بأكملها”. وأشارت نقلاً عن معلومات الى أن الملكة وزوجها الأمير فيليب وأفراد الأسرة سعداء بذلك.

وفي الإطار نفسه، تساءل الكثيرون عما إذا كان الثنائي سينجب المزيد من الأولاد، وهو ما أشار إليه في وقت سابق الأمير هاري خلال مقابلة أُجريت معه ونقلت مضمونها صحيفة Express حيث لفت إلى أنه يفضّل إنجاب طفلين فقط معللاً ذلك بأنه يريد حماية الكوكب.

ويُذكر أنه تم أخيراً تناقل صورة ظهرت فيها ميغان وهي تستلقي على ركبتَي زوجها ببطن منتفخ، فيما يجلس الأخير في حديقة ما على العشب.