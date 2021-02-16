محمد منير يثير ضجّة بتصريح عفوي: “جاهز للزواج من أي مطلقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال الفنان محمد منير خلال اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن الفنان محمد ثروت مطرب كبير لكن واجهه سوء حظ عندما التقى بالموسيقار محمد عبد الوهاب في بدايته.

واوضح منير: “محمد ثروت عمل أغنية رائعة، كنت أكلمه اليوم. محمد ثروت أحلى وأهم صوت في مصر، لكن سوء حظه أنه عرف محمد عبد الوهاب في بداية حياته، لأنه بدأ بالعمالقة.”

وأضاف: “أغنيات محمد عبد الوهاب التي يلبس فيها محمد ثروت قمصان بورسعيد الحرير، تجدينه جميلاً ومختلفاً. لا أعرف، هو فقد الطريق، لكن الأغنية الأخيرة، أنا فعلا معجب بها إعجاباً غير عادي.”

وعن الذين يسمعهم في الجيل الجديد، والمهرجانات، فأجاب: “أسمع الأغنية الحلوة، لا أريد أن أكرر إجاباتي، الفن لم يكن أبداً سيئا، والمهرجانات ليست سيئة، لكن هناك فن ضعيف وفن قوي، وعلينا أن نختار بين القوي والضعيف.”

وأشار إلى أنه “احتفل بيوم الحب مع الفنانة ليلى علوى، الجميلة والحلوة، يسرا وعادل إمام وإلهام شاهين، إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجة في مصر”.

وعلق “الكينج” على الاحتفال بيوم الحب، قائلاً: الأجيال الحالية بتحب في الصيف وتتطلق في الشتاء، وأضاف مازحاً: “أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز”.

وعن أعماله الفنية، قال منير: “مفيش ألبوم أصدرته إلا وأحببته، وكل ما في حياتي أمارسه بحب”

وتحدث الكينج محمد منير عن انتشار فيروس كورونا قائلاً: “إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بهذا الفيروس”.