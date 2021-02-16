كيندال جينر تؤكد ارتباطها رسميًا باللاعب ديفين بوكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكدت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية والسوبر موديل العالمية كيندال جينير، ارتباطها بنجم الدوري الاميركي للمحترفين ديفين بوكر، بنشرها صورة على حسابها على (انستغرام)، بعد عدة أشهر من التكهنات حول علاقة الثنائي.

وانتقلت عارضة الأزياء الشهيرة البالغة من العمر 25 عاماً، إلى حسابها الرسمي على منصة (إنستغرام) لمشاركة صورة لها ولنجم Phoenix Suns على خاصية (ستوري) لتؤكد بذلك رسمياً علاقتها بديفين.

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها كيندال أي شيء عن علاقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد نبأ ارتباطها بالنجم، للجميع.

وقد تم رصد الثنائي معاً لأول مرة في أبريل من العام الماضي، وعلى الرغم من رؤيتهما معاً عدة مرات وهما يذهبان لتناول الطعام وفي رحلات التسوق، إلا أنهما لم يؤكدا علاقتهما الرومانسية من قبل.