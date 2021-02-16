راغب علامة يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن حصوله هو وأسرته على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، معبراً عن سعادته البالغة بهذا القرار الذي منحه له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وجاء حصول علامة على الإقامة الذهبية، ليتمكن من لم شمل عائلته بعد فراق شهور وينضم لقائمة الفنانين العرب الذين حصلوا على الإقامة.

على صعيد آخر، يستعد راغب علامة لإحياء حفل ضخم في أوبرا دبي بتاريخ 12 مارس المقبل.

نفيد بالذكر، أن راغب علامة يستعد لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو.