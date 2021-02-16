شكرا لقرائتكم هل تفكر نوال الزغبي بالاعتزال؟.. وماذا عن الحب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفردت "العربية.نت" بحوار خاص مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تحدثت فيه عن فنها وقلبها وحياتها الخاصة، وأمور أخرى كثيرة.

فقد أوضحت صاحبة "عينيك كدابين"، أن الفن عندها هو شغف وطاقة تمتلكها بداخلها لا مجرد مهنة، مؤكدة أن فكرة الزواج مرة ثانية غير واردة عندها أبداً، وأنها لا تعيش قصة حب، بل منشغلة بعائلتها وفنها.

وعن عملها الجديد "عقلي وقف"، شرحت الفنانة أن الفيديو كليب الذي انطلق قبل فترة، هو عبارة عن عرض صغير، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى إلغاء القسم التمثيلي بسبب العدد الكبير للفريق وصعوبة تصويره في ظروف تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن الكليب يحمل طابعاً استعراضياً قريبا من الأعمال الغربية، مؤكدة أن ذلك لا يزعجها، وموضحة أن الإبهار في الصورة والحركة الناعمة الموجودة عادة في الأعمال الأجنبية والتي وجدت في أغنيتها يضيفان لمسة للعمل.

أختار إطلالاتي بنفسي

كما كشفت "النجمة الذهبية"، أنها تختار إطلالاتها بنفسها في كليباتها، أما بالنسبة للرقصات فأشارت إلى أنها تستعين بفرقة رقص من أجل التدريبات.

أما إخفاقاتها الفنية، فقد أوضحت الزغبي، أن تجربتها مرت بإخفاقات، وهذا الأمر طبيعي ويحصل مع أي فنان، لافتة إلى أنها تتعلم من هذه الهفوات ولا تزعجها.

نوال الزغبي

ماذا عن الاعتزال؟

وعن الاعتزال والابتعاد عن الفن، لفتت صاحبة "القوية"، إلى أنها لم تفكر بالأمر أبداً طيلة مسيرتها، مؤكدة أن الاعتزال يحصل في الوقت المناسب، وستقوم بالخطوة حين تشعر بأن وقتها قد حان.

أخيراً تحدثت الفنانة عن تداعيات جائحة كورونا عليها، كاشفة أنها تملك هاجس الإصابة بالفيروس، وتخاف على عائلتها.

كما كشفت أنها عانت من إجراءات العزل الصحي، لافتة إلى أن الجائحة أثرت على عملها كما هو الحال مع الجميع.

وختمت معلنة أنها من الممكن أن تأخذ اللقاح في المستقبل القريب أو البعيد.