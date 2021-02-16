بعد أزمة حجب "أحكيلك".. هل تراجع محمد فؤاد عن طرح أغانيه الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان محمد فؤاد رسميا بلاغات إلى شرطة مباحث الإنترنت والنائب العام، ضد شركة قنوات، واتهم المسؤولين عنها بالتعدي على حقوقه والتدخل لحجب أغنية "أحكيلك"من قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

إبراهيم فؤاد "شقيق الفنان محمد فؤاد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"ماحدث المقصود منه الإضرار بالفنان محمد فؤاد، ووقفه عن العمل وإعاقة تقديم أغانيه الجديدة، ولكن هذا لن يحدث، إذ بدأ بالفعل الاستعداد لطرح أعمال أخرى مع نهاية الشهر الحالي، علما بأن أغنية "أحكيلك" مازالت متواجدة على منصات أخرى ومنها "أنغامي"، وأيضا على موقع يوتيوب ميوزيك، وهذا دليل على فشل محاولات وقف مسيرته".

وعن تداعيات أزمة حجب "أحكيلك" على صفحة الفنان محمد فؤاد، قال :" تم تقديم شكوى موثقة إلى إدارة موقع يوتيوب، وقدمت بلاغات رسمية إلى النائب العام، وأيضا إلى شرطة مباحث الإنترنت".

المستشار القانوني نزيه علي مسعود "محامي شركة قنوات" في تصريح سابق، قال :"نحن أصحاب حقوق، وحتى اليوم لم نستلم الألبوم الذي تم التعاقد عليه منذ سنوات مع الفنان محمد فؤاد وشركة "هاي فيدلتي" الممثلة عنه، ونحن في شركة قنوات نحترم القانون و تعاقداتنا، وتوضح أن أي إجراء يتخذ يكون وفقا لما لدينا من مستندات، والنزاع المثار بين شركتنا وبين شركة هاى فيدلتي الخاصة بـ أشقاء الفنان محمد فؤاد معروض أمام القضاء منذ عام "٢٠١٨".

واختتم:" بادرت شركة قنوات بالرد على ما قام به الفنان من الإدلاء بأخبار غير حقيقية على صفحته وفي المواقع الصحفية وما صدر منه تجاه السيد مدير شركة قنوات بتقديم بلاغات للجهات المختصة، ونحتفظ بكل حقوق الرد بالمستندات القانونية".

وكان الفنان محمد فؤاد قد أعلن أمس عبر صفحته في موقع فيس بوك عن تقديمه بلاغ إلى النائب العام ضد "قنوات"، وكتب "بلاغ إلى السيد النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات، لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان، و التعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، و قيامها بإغلاق أغنية (احكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب"