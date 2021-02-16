للتوعية من كورونا.. القومي للسينما يستأنف نشاطه في دمنهور بعرض فيلم "ابن سينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطه في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ فبرابر في تمام السابعة مساء بدار أوبرا دمنهور .
ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ابن سينا" الذي أنتج عام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالتوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.
ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما يتضمنه من نصائح طبية، يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.
وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" و يستضيف خلالها الدكتور "محمد رفيق" رئيس أتيليه الإسكندرية للفنون والكتاب وذلك لمناقشة الفيلم مع الجمهور.