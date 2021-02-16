للتوعية من كورونا.. القومي للسينما يستأنف نشاطه في دمنهور بعرض فيلم "ابن سينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطه في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ فبرابر في تمام السابعة مساء بدار أوبرا دمنهور .

ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ابن سينا" الذي أنتج عام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالتوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.

ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما يتضمنه من نصائح طبية، يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" و يستضيف خلالها الدكتور "محمد رفيق" رئيس أتيليه الإسكندرية للفنون والكتاب وذلك لمناقشة الفيلم مع الجمهور.