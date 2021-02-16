774 مليون دولار إيرادات شباك تذاكر السينما بالصين خلال عطلة رأس السنة الصينية

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت مبيعات شباك التذاكر لدور السينما في الصين 5 مليارات يوان (774.5 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع (رأس السنة الصينية) التي بدأت في 11 فبراير الجاري.

وذكرت جمعية السينما الصينية –في بيان اليوم- أن 34.5 مليون شخص ذهبوا إلى دور السينما يوم 12 فبراير الجاري، أول أيام العام القمري الجديد، محققين إيرادات لشباك التذاكر بـ 1.7 مليار يوان (263 مليون دولار)، وهو الأعلى في تاريخ السينما الصينية.



وحقق فيلما الكوميديا الصينيان "محقق الحي الصيني 3" و"هاي أمي" إيرادات لشباك التذاكر في العطلة بلغت 3ر2 مليار يوان (356 مليون دولار) و 900 مليون يوان (139.5 مليون دولار).



وتشهد عطلة عيد الربيع هذا العام ازدحاما لمشاهدة الأفلام في الصين، خاصة مع تجنب ملايين الصينيين السفر استجابة لدعوة الحكومة للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).