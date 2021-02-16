شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض ابنة قاسية على يسرا فى أحداث مسلسل "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد جميلة دور ابنة يسرا خلال الأحداث وتكون جاحدة وقاسية على والدتها والبسبب أن يسرا تركتها فى طفولتها، لذلك تحب زوجة أبيها أكثر منها، والتى تجسدها الفنانة سينيتا خليفة التى تظهر فى دور ضرة يسرا خلال الأحداث، وتتوالى الأحداث حول الصراعات العائلية بين الأزواج.

وبدأت جميلة عوض تصوير مشاهدها بديكور فيلا في مدينة الشيخ زايد، حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب يسرا وباسل خياط وسينتيا خليفة ورشدى الشامى وبرلنتى فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل ، ويعد "حرب أهلية" إسم مؤقت مقرر تغييره لاحقا.

من ناحية أخرى، تعاقدت "جميلة عوض" مؤخرا على بطولة فيلم "المحكمة"، الذى يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة محمود عبد المغنى وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم، فيما تواصل أيضا تصوير الفيلم الرومانسى "عروستى"، الذى يشاركها بطولته أحمد حاتم، من إخراج محمد بكير.

وقدمت جميلة عوض، مؤخرا، حكاية "لازم أعيش"، من مسلسل "إلا أنا"، والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة فى الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.