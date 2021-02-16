شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا صاحبة قناة أجنبية بمسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة فيدرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "همجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز يناقش والذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية المعاصرة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فيدرا شخصية سيدة تمتلك قناة فضائية أجنبية في مصر وتدخل في العديد من الصراعات.



فيدرا

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، انجى المقدم، ندا موسى، خالد أنور، محمود البزاوي، محمد جمعة، نور محمود، مايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد عز وأمير صلاح الدين وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال فيدرا الموسم الثانى من مسلسل مملكة إبليس" الذى تم عرضه العام الماضى،بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، سلوى خطاب، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، ومن نجوم الجزء الموسم الثانى ناهد السباعى، شريف الدسوقى، أحمد صيام، ميدو عادل اية سليم والعمل تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.



فيدرا