شكرا لقرائتكم خبر عن "Detective Chinatown 3" يتصدر شباك التذاكر الصينى بـ 397.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة Wanda Pictures أن شباك التذاكر في الصين قد عاد إلى الازدهار، حيث حقق فيلم " Detective Chinatown 3"، في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لمدة أسبوع، مبلغا قياسيا بلغ 160 مليون دولار وأنهى عطلة نهاية الأسبوع بإجمالي مذهل بلغ 397.2 مليون دولار في ثلاثة أيام عرض، وفقًا لـ Artisan Gateway.

وشهدت دور السينما الأوروبية انخفاضًا بنسبة 70.6% في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب كورونا على 7.5 مليار دولار من الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.

وتأتي الانخفاضات بعد عام 2019 والذى شهد دخول أعلى إيرادات فى جميع أنحاء أوروبا وهو أعلى رقم خلال 15 عامًا - وبلغت أرقام شباك التذاكر 10.65 مليار دولار أى (8.8 مليار يورو).

وعلى الرغم من أن استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجى تباينت على نطاق واسع بين الدول الأوروبية فقد اتخذت دول مثل إيطاليا وإسبانيا قرار إغلاق سريع وشديد في وقت مبكر بينما اختارت دول أخرى بما في ذلك السويد وهولندا، تدابير أقل تقييدًا لكن ينعكس هذا الاختلاف في نتائج شباك التذاكر بالمجمل، حيث انخفضت الإيرادات في كل مكان، مع استثناءات قليلة، فعلي سبيل المثال شهدت إيطاليا وهي أول دولة أوروبية تدخل في إغلاق كورونا، انخفاضًا بنسبة 71% في إيرادات شباك التذاكر لعام 2020.