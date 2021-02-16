أول تعليق لديانا حداد بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن تطورات حالتها الصحية، عقب خضوعها لتدخل جراحي، بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا.

وقالت "ديانا" في فيديو لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "إن شاء الله تكونوا بخير وأهم شيء الصحة، وكان والدي دايما يقولي إذا راحت الصحة راحت كل شيء، في كل الأحوال حبيت أشكر كل الناس اللي سألوا واهتموا وأرسلوا الماسدجات وجمهوري الغالي وسؤالكم ومحبتكم الكبيرة".

وأضافت: "سامحوني ما رديت على حد امبارح.. حبيت أطمنكم إني الحمد الله اليوم طلعت من المستشفى بعد ما أجريت عملية صغيرة وعدت على خير الحمد الله.. شكرا لكل من سألوا واهتموا وربنا ما يحرمني من محبتكم أبدا".

جدير بالذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنية "ما نستمر" ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي.