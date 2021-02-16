شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور ابن بيومى فؤاد فى مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب خالد أنور فى مسلسل النجم محمد إمام "النمر"، المقرر عرضه فى موسم دراما شهر رمضان، ويظهر فى دور ابن الفنان بيومى فؤاد الذى يدخل فى صراعات مع بطل العمل وتتوالى الأخداث فى إطار درامى وأكشن، وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشارك خالد أنور فى رمضان الماضى من خلال مسلسل يسرا "خيانة عهد"، على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.