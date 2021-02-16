شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الحسينى يشارك في مسلسل "موسى" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم الحسيني في مسلسل " موسي " الذي تقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021 وأغلب مشاهد الحسيني مع الفنان رياض الخولي الذي يشارك هو الآخر في بطولة العمل أمام محمد رمضان .

الفنان كريم الحسيني بدأ مشواره الفني من الطفولة وشارك في عدة أفلام سينمائية ومسلسلات مع كبار النجوم مثل عادل امام في (المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار) كما شارك ليلي علوي وممدوح عبد العليم في فيلم ،(سمع هس)، وواصل في الكبر التمثيل، وتخصص في هذه الفترة في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته: (ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة).

مسلسل "موسى" بطولة : محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في الخمسينات مرورا بالستينات، اثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغرة، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والنقل الى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية.