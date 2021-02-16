صور| حفل افتتاح ستديو راديو مصر بعد تجديده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقيم مساء الأحد، حفل افتتاح ستديو راديو مصر بعد تجديده وإجراء عدة تعديلات وتطويرات داخله.

حضر الحفل كل من أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار، وأميمة شكري رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة، والمشرف على راديو مصر، والمهندسة ميرفت العشري رئيس قطاع الإنتاج.

وكان من بين مذيعي الإذاعة بالحفل كل من جمال عنايت وهدى عبدالعزيز وعلا بكر وحسام كامل ونسرين عكاشة وأحمد منتصر ورغدة منير وحازم البهواشي، كما شارك أيضًا بحفل الإفتتاح الإذاعي القدير ماهر عبد العزيز مدير راديو مصر سابقًا.

"راديو مصر" هي إذاعة حكومية يتم بثها عبر موجات FM على تردد 88.7FM وتبث على مدار 24 ساعة، تم إنشاء المحطة في 25 أبريل 2009 بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.