صورة| أمير شاهين وزوجته بصحبة محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أمير شاهين وزوجته منة جاب الله بصحبة الفنان محمد منير.

ونشر محمود شاهين ابن شقيق الفنان أمير شاهين، صورة تجمع أفراد أسرته مع الكينج محمد منير، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع أطيب قلب في الدنيا".

يذكر أن الفنان محمد منير قرر تأجيل إحياء حفلاته في فلسطين لتعثر المفاوضات، حيث كان من المقرر أن يشارك في الجولة مع فرقته الموسيقية بقيادة الملحن والموزع الموسيقي شريف نور، والمطرب المصري الأصل الألماني الجنسية عادل طويل (شارك مع منير في تقديم أغاني عالم واحد، وياسمينة)، والنمساوي هوبر فونجويزر (غنى مع منير أغنية شمندورة)، والمطرب الأمريكي اوتويزلر من فرقة أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي "ذا ويلرز"، وذلك بعد مشاركته مع الفنان محمد منير تقديم أغنية "الليلة يا سمرة" في برنامج كوك ستوديو.

من ناحية أخرى يستعد محمد منير لطرح رابع أغاني ألبوم "باب الجمال"، وهي بعنوان "ذوق" من كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز.