مي عمر أنيقة ورحمة حسن تُقبل الدولفين.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "يُزهر الإنسان مع الشخص الذي يسقيه السعادة كل يوم ولو بالكلمات".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تتماشى مع احتفالات عيد الحب، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها وهي تُقبل (الدولفين)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنقى قبلة".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا".

أسماء ابو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بإطلالة خضراء عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأخضر".

كارمن سليمان

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد الحب بصحبة زوجها، ونشرت صورة تجمعها به بهذه المناسبة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأنه كل يوم بالنسبة لي عيد حب.. بحبك يا أحن وأجمل حبيب وزوج وأب في الدنيا".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم، إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام السفر اللذيذة.. وحشتني الأيام دي".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قوتي لم تأت من رفع الأثقال.. قوتي جاءت من رفع نفسي في كل مرة أسقطت فيها".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا لم يصلح الله الموقف، فإنه يستخدم الموقف لإصلاحك".