نبيلة عبيد تنشر فيديو لأصعب مشهد لها في "المرأة والساطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب مشهد لها ضمن أحداث فيلم "المرأة والساطور".

ونشرت "نبيلة" مقطع فيديو لهذا المشهد بالفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "المرأة والساطور، قصة وإخراج سعيد مرزوق، المشهد اللي تعبني جدًا وأنا بأديه، ومن أصعب المشاهد اللي تعاملت معاها كممثلة".

فيلم "المرأة والساطور" تم عرضه بالسينمات عام 1996، وشارك في بطولته نبيلة عبيد، وعبد المنعم مدبولي وأبو بكر عزت وفاروق فلوكس وإنعام سالوسة وضياء الميرغني وسيد حاتم ودنيا عبد العزيز وزوزو نبيل وماجد المصري، ومن تأليف وإخراج سعيد مرزوق.