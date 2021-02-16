شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة تشويقية جديدة لفيلم Godzilla vs. Kong .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لـ فيلم Godzilla vs. Kong، على موقع التغريدات تويتر، عن فيديو ترويجى جديد للعمل، وتضمن الفيديو اللقطات التشويقية، الذى وصلت مدته إلى دقيقة، أهم ملامح الجزء الجديد من العمل المنتظر.

ويأتي الفيديو بعد تأجيل Godzilla vs. Kong، بضعة أيام، بدون أسباب واضحة من قبل الشركة المنتجة، حيث تم تأجيله من يوم 26 مارس المقبل إلى يوم 31 مارس من نفس الشهر، مع الإبقاء على تاريخ العرض دولياً عبر منصة HBO Max.

كانت شركة "Legendary Pictures"،أعلنت أنها ستنتج جزءًا جديدًا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدورالعرض السينمائية الأمريكية 2020.

"Godzilla" تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.