شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: مصر منحتنى الكثير وأعتبر نفسى مصرى الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامو زين خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي في حلقة خاصة علي تليفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد الحب، إنه طرح أغنية حورية في جزيرة، قبل طرح أغنية إخطبوط حتى لا يصدم جمهوره، مؤكدًا أن أغنية "حورية في جزيرة" تحمل الطابع المصري، وأنه استوحاها من التراث المصري، موضحًا أن مصر منحته دعما وحبا كثيرًا، معتبرًا نفسه مصري.

وأوضح سامو زين أن أغنيته العراقية "حب حب" حققت انتشارًا واحتلت الترند رقم 1 في العراق، مشيرًا إلى أنه تدرب على اللون العراقي والعمل بلهجات مختلفة وأنه يحب تطوير الشكل الموسيقي الذي يقدمه وأنه يحب اللهجات المختلفة.

وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.

من ناحية أخرى سبق وطرح سامو مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى، وصناعة صيني وغيرها من الأغنيات الجديدة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".