شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: اتحفل عليا جامد بعد أغنية شهداء 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمادة هلال، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، غنيت حزين لأنه كان غريب على طفل يغنى أغانى حزينة، وكنت فرحان بنجاح الأغانى، لكن واجهت صعوبة وكنت حزين أن إزاى هغنى الأغانى دى في الأفراح.

وأضاف الفنان حمادة هلال: "بعد كده غنيت كله لأن شايف أن المطرب مش لازم يمشى على استايل معين".

وتابع: "اتحفل عليا جامد بعد أغنية شهداء 25 يناير، وكنت نجم الثورة وقتها"، ثم غنى حمادة ميدلى أغانى حزينة.

ويخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من: دنيا عبد العزيز وخالد سرحان.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.