شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي: هنا الزاهد عملت لى إنستجرام وخضت معركة على السوشيال بعد مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمى، خلال لقائه ببرنامج "أمين وشركاه"، والذي يقدمه الفنان أحمد أمين ويذاع على قناة on، أنه لم تكن له علاقة بالسوشيال ميديا، ولم يكن لديه أى حساب عليه، إلى أن تعرف على زوجته هنا الزاهد، التى قامت بعمل أول حساب له على الإنستجرام.

وأضاف الفنان أحمد فهمى، يعتبر أول هجوم اتعرضت له على السوشيال ميديا، بعد تقديمى حفل افتتاح مهرجان الجونة، فقبل الافتتاح عرضت على أكرم حسنى الفكرة ورحب بها جدا، وبعد انتهاء الحفل أرسل أكرم رسالة ليخبرني أننى كنت رائع وكنت أسمع ضحكات الحضور وأنا على المسرح، ووجدت بعض الاصدقاء مثل الفنان كريم عبد العزيز وقالوا لى إن التقديم كان سيئا، وحينها قال لى أكرم ألا أشغل بالى، وأن الحفل كان رائعا، وإذ بى أُفاجأ فى اليوم الثانى أيقظني أكرم من النوم، وقال لى: "اصحى عشان فى بلوه زرقا" لأجد ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا.

وعن مسلسل رجالة البيت قال فهمى، تخيل أنك مطلوب منك ثلاثون حلقة خلال 6 أشهر يكونوا جاهزين فى الكتابة والتحضير والتصوير، فمن يستطيع أن يفعل ذلك، ففى الخارج يندهشون جدا من التوقيت الذى نحضر فيه العمل، وأنا حمدت ربنا عما حدث فى رجالة البيت وهو ليس مقياسا للنجاح فقد قدمت العديد من الأعمال سواء كتابة أو تمثيل، ونجحت نجاحا كبيرا، ولكن ما حدث فى رجالة البيت جعلنى أعيد ترتيب أولوياتى.

وأضاف: أقدم دور جد فى "العارف" والفضل لهذا يعود لأحمد عز وقدمت من قبل دور جد وليس كوميدى فى كازابلانكا.

يذكر أن الفنان أحمد فهمى يشارك فى فيلم "العارف" بطولة كل من: أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

وكانت شركة سينرجى فيلمز قد طرحت برومو الفيلم على يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا فى شهر فبراير الماضى كبداية عملية الدعاية الخاصة بالفيلم وتخطى البرومو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وذلك قبل تأجيل فكرة طرحه فى دور العرض هذا العام بسبب فيروس كورونا.