شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يكشف سبب حذف أغنية "جمالها" من على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمادة هلال، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، أنا عندي أغاني كتير راكنها بقالى 3 سنين، وخلاص حمضت عشان كنت عاوز أعمل ألبوم، والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4"، وحصلت أزمة بسبب الكلمات وكنت مصورها وقتها.

وأضاف حمادة هلال، أما أغنية "جمالها" بقى كانت تراك أرمانى عجبنى خدته وعملت الأغنية ونزلت، ونزلت فى نفس الوقت "فطومة" بتاعت فريق واما بنفس الألحان، إحنا الاثنين مقلبينها، الأغنية اتحذفت من يوتيوب، وأنا عملت الأغنية كليب مع منة عرفة فى يوم واحد وأول ما نزلت كانت تريند في جميع الوطن العربى، واتقفلت بعد 6 ساعات، وظهر الولد صاحب التراك وقفل الأغنيتين".

ويخوض النجم حماده هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من: الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان خالد سرحان.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.