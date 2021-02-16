شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "السرب": الفيلم سيتم تصويره بمصر وبلد عربى وأخرى أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب"، أنه لم يصور جزء كبير من العمل بل بداياته فقط، لافتاً إلى أن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثه كثيفة وسريعة ولا يوجد به مشهداً سهلاً، وتابع:"أول مرة أصور طائرات وكنت مستمتع وأنا بصور.. وهنصور في مصر وبلد عربى وبلد أوروبية.. الحمد الله العمل يليق بقيمة القوات المسلحة".

وأضاف "جلال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن العمل يعد مسئولية جبارة كونه يتناول قصة شخصيات حقيقية قامت بأعمال بطولية على أرض الواقع وليست من وحى الخيال، وتابع:"مسئولية كبيرة جداً عليا ولابد أن أخرجهم في شكل يحدث تعاطف بينهم وبين الجمهور.. ولازم الجمهور يحس بيهم كونها شخصيات لحم ودم.. ربنا يقدرنا على المسئولية الكبيرة.

وأكد "جلال"، أنه على مدار تاريخ الفن فيما يتعلق بالأفلام الحربية التي توثق لأحداث حقيقة دائماً ما تحظى بنجاح كبير جداً على مستوى العالم، وتابع:"أنا مؤمن بأن الدور بينادى على صاحبة.. مجرد ما بشوف الدور بحس مين الفنان الأنسب له".