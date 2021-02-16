شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: أول مرة غنيت كان عندى 9 سنين في فرح شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمادة هلال، عن أول أغنية غناها في حياته، وروى قصة مراقبة والده له، قائلا، مكنش في بالى قصة الغناء خالص و طول الوقت كنت بغنى مع نفسى اللى خد باله من صوتى خالى وقالى أنت هتبقى حاجة قدام، وأول مرة غنيت في فرح شعبى و أنا عندى 9 سنين وغنيت أكتر من 15 مرة في الفرح لان صوتى عجبهم، ومحمد الخواجة ده رجل بلطجى كان بيأخدنى في الأفراح معاه وكنت بنزل من وراء أهلى معاه لحد ما تعرفت في المنطقة انى ابنه ويوم ما نزلت معاه وبابا نزل ورايا وقعد يراقبنى ولما طلعت الفرح وده يقول انى ابنه طلع بابا على المسرح و قال ده ابنى أنا.

وأضاف حمادة هلال، خلال لقائه فى برنامج " صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، روحت البيت وشوفت الحزن في عين بابا قلتله خلاص هوقف قالى هنلف على منتجين ونزلنا كان المنتجين يكسرونى كسره مش هنساها و يقوله صوته هيتغير لما يكبر، و خدت القرار أنى هوقف، لحد ما قبلت حميد الشاعرى وخدنى لطارق عبد الله شوفت ملاك من السما و ساعدنى كتير أوى وعملت أغنيتين و بعد كده ألبوم الأيام"، ثم غنى حمادة أغنية الأيام.

ويخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من، الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان خالد سرحان.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.