شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للنجمة ديانا حداد بعد إجرائها عملية جراحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق لها، وجهت النجمة ديانا حداد، الشكر إلى جمهورها عقب سؤالهم عنها خلال إجرائها عملية جراحية في المعدة، موضحة أنها رجعت إلى منزلها وفى حالة صحية جيدة.

وقالت ديانا حداد من خلال فيديو عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام": "إن شاء الله تكونوا بخير وأهم شيء الصحة، وكان والدى دايما يقولى إذا راحت الصحة راحت كل شيء، في كل الأحوال حبيت أشكر كل الناس اللى سألوا واهتموا وأرسلوا الماسدجات وجمهورى الغالى وسؤالكم ومحبتكم الكبيرة".





وأضافت: "وسامحونى ما رديت على حد امبارح.. حبيت أطمنكم إنى الحمد الله اليوم طلعت من المستشفى بعد ما أجريت عملية صغيرة وعدت على خير الحمد الله شكرا لكل من سألوا واهتموا وربنا ما يحرمنى ما حبتكم أبدا".

يشار إلى أن شقيقة المطربة ديانا حداد، طمأنت جمهور النجمة ديانا حداد على الحالة الصحية لشقيقتها بعد خضوعها لعملية جراحية في المعدة خلال الأيام الماضية، مكثت على أثرها داخل المستشفى، حيث نشرت صورة لها من على الفراش بعد إجرائها العملية عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكتبت شقيقة المطربة على الصورة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية".

وحققت أغنية النجمة ديانا حداد "ما نستمر" والتي طرحتها مؤخرا من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي المليون مشاهدة محققة 2 مليون 800 ألف علي موقع اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية التي تنتمي إلي اللون العراقي، "إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى ما يهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي بعد مالي خلق هذا الأذى تريد تروح يلا امشي تبقى تروح نفس الشي أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم".