فن ومشاهير

المخرج رائد لبيب يعلن إصابته بالسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المخرج الكبير رائد لبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصابته بمرض السرطان.

وكتب: "أنا جالي سرطان"، لتنهال التعليقات على منشور "لبيب" من جمهوره وعدد من الفنانين أبرزهم فيصل خورشيد، وفاء صادق، شريف نجم، أحمد حلاوة.

المخرج رائد لبيب اشتهر بتقديم حلقات برنامج الكاميرا الخفية الأشهر "زكية زكريا"، مع النجم الراحل إبراهيم نصر، والتي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

وكان آخر أعمال رائد لبيب مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، أحمد رفعت، هبة عبدالغني، وعرض العمل عام 2016.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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