المخرج رائد لبيب يعلن إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المخرج الكبير رائد لبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصابته بمرض السرطان.

وكتب: "أنا جالي سرطان"، لتنهال التعليقات على منشور "لبيب" من جمهوره وعدد من الفنانين أبرزهم فيصل خورشيد، وفاء صادق، شريف نجم، أحمد حلاوة.

المخرج رائد لبيب اشتهر بتقديم حلقات برنامج الكاميرا الخفية الأشهر "زكية زكريا"، مع النجم الراحل إبراهيم نصر، والتي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

وكان آخر أعمال رائد لبيب مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، أحمد رفعت، هبة عبدالغني، وعرض العمل عام 2016.