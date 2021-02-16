شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: الغناء بالصعيدي حلم حياتي وسأعيد تقديم أغنية "فطومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب سامو زين خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي في حلقة خاصة علي تلفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد الحب، إنه يطالب شعراء الصعيد من خلال الخليج 365 بإرسال نصوص جديدة تصلح للغناء مضيفا أنه علي استعداد لغنائها فورا، مشيرا إلي أن الغناء باللهجة الصعيدية هو حلم حياته، وأشار سامو زين إلي أنه يقوم حاليا بتجهيز أغنية نوبي، كما أنه سيقوم باعادة غناء أغنية فطومة وهي الأغنية التي سبق وأن غناها الفنان السوري الكبير دريد لحام.

وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.

وطرح سامو مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى، وصناعة صيني وغيرها من الأغنيات الجديدة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".