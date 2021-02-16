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شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تتغزل في زوجها: مين حبيبي.. والأخير يرد: أنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها مع زوجها محمد كارتر، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه له رسالة رومانسية، متسائلة "مين حبيبي؟"، ليرد زوجها في التعليقات بعد لحظات من نشر الصورة قائلاً "أنا".
وسرعان ما لقيت الصورة التي نشرتها سيف عبر حسابها تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها، خاصة بعد تعليق زوجها في التعليقات.
وكانت قد كشفت الفنانة شيماء سيف عن كواليس مشهد رقصها في إحدى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يحقق حالياً نجاحاً كبيراً، خلال فترة عرضه على قناة cbc، ونشرت شيماء سيف فيديو لها وهى ترقص عبر خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بجانب إحدى صديقاتها، حيث نشرت الأخيرة الفيديو فى البداية وأعادت شيماء سيف نشره.
مسلسل في بيتنا روبوت ، الذى يعرض على قناة cbc، شهدت أحداث الحلقة الـ14 منه إقامة جزار "إسلام إبراهيم" فى نفس العمارة التى يعيش فيها يوسف "هشام جمال" وسارة "ليلى أحمد زاهر"، ويستولى الجزار في مسلسل في بيتنا روبوت على الروبوت لذيذ "عمرو وهبة" وزومبا "شيماء سيف" رغما عنهما ليعملا معه فى البيت، كما يحلم يوسف برقص الروبوت زومبا للجزار، ثم تأتى سارة ويحكى لها الحلم، ويحاول يوسف استرجاعهما مرة أخرى بحيلة ذكية.
شيماء سيف وزوجها