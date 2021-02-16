شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تتغزل في زوجها: مين حبيبي.. والأخير يرد: أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها مع زوجها محمد كارتر، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه له رسالة رومانسية، متسائلة "مين حبيبي؟"، ليرد زوجها في التعليقات بعد لحظات من نشر الصورة قائلاً "أنا".

وسرعان ما لقيت الصورة التي نشرتها سيف عبر حسابها تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها، خاصة بعد تعليق زوجها في التعليقات.

وكانت قد كشفت الفنانة شيماء سيف عن كواليس مشهد رقصها في إحدى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يحقق حالياً نجاحاً كبيراً، خلال فترة عرضه على قناة cbc، ونشرت شيماء سيف فيديو لها وهى ترقص عبر خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بجانب إحدى صديقاتها، حيث نشرت الأخيرة الفيديو فى البداية وأعادت شيماء سيف نشره.