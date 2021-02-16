شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: بنتي أليكسندرا كبرت وبقت عروسة ومفيش أحلى من أنى ابقى جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامو زين خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي في حلقة خاصة علي تلفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد الحب، إن ابنته اليكسندرا، "كبرت وبقت عروسة"، وأضاف سامو زين أنه يتواصل معاها دائما، وقلق عليها بسبب فيروس كورونا المنتشر في لندن، داعيا الله أن يحفظها، مشيرا إلي أن هناك لغة تفاهم مشتركة بينهما وأنه يحاول أن يوصل لها ثقافته وخبراته في الحياة.

وأوضح سامو زين أن ابنته تلعب علي آلة البيانو والتنس وأنها فتاة ذكية وتبحث عن مستقبل جيد، وعن ما إذا كان سيكون حما وجد في الفترة المقبلة، قال سامو زين إنه قرارها وأنه ينتظر اليوم الذي تقول له أن هناك حب في حياتها مؤكدا، "مفيش أجمل من أني ابقي أب وجد".

وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.

كما طرح سامو زين مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى، وصناعة صيني وغيرها من الأغنيات الجديدة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".