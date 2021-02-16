شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالد النبوى يبدع فى العزف على البيانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم خالد النبوى، عزف ابنه زياد على البيانو في مقطوعة موسيقية، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وعلق خالد النبوى قائلاً :" كل ما المود يقع، زياد يعزف على البيانو و الدنيا تظبط على طول"، فيما علق متابعوه ، حيث قالت حسناء:" ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يحرسه ويحميه"، وكتب أخر:" ما شاء الله والله يحميلك اياه شو حلو وشعره مثلك وبيشبهك كتير يا نجمنا المبدع والكبير".





على جانب آخر، كان التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالفنان المصري العالمي خالد النبوي، أمام هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية حيث يتم تصوير فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية بعدد من المواقع الأثرية، حيث تقوم الوزارة بإعداده في إطار خطتها للترويج للمقاصد السياحية المصرية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، بالإضافة الى الترويج عربيا ودوليا للمقاصد السياحية المصرية والأنماط السياحية المتنوعة وخاصة السياحة الثقافية التي تعد أحد المنتجات السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.





يشار إلى أنه وقع الاختيار على الفنان خالد النبوي لتصوير هذا الفيلم الترويجي؛ لكونه مهتما بالحضارة المصرية وتراثها، حيث قام بتدشين حملة في حب مصر للترويج للأماكن السياحية والأثرية بها أطلق عليها اسم "Come to Egypt" لدعوة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر، هذا بالإضافة الي مشاركته بالعدد من الأفلام العالمية.