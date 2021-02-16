شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير عن "السرب": هنورى الناس اللى حصل.. ويكشف عن بطل الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان شريف منير، على مشاركته في فيلم السرب، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" الذي يوثق بطولة الجيش المصرى بمكافحة الإرهاب فى درنة، قائلا: "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر.. والفيلم قوي جدًا".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إى": "الفيلم مشرف لأنه يحكي قصة حقيقة، وأخذ الثأر كان حقيقًا".

وأوضح شريف منير: "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنورى الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة من الفيلم"، مشيرًا: "أنا بعلب دور ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".

وأكد: "قضينا أيام مع أبطال القوات المسلحة وشوفنا أبطال كبيرة واستمتعنا معاهم، وقدموا لنا كل الدعم"، مشيرًا: "أحمد السقا بطل الفيلم، وبيعمل دور مهم في الفيلم، وهيعجب الناس جدًا، وأحمد السقا مجسد الدور بطريقة كبيرة".