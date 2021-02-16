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شريف منير عن "السرب": هنورى الناس اللى حصل.. ويكشف عن بطل الفيلم

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القاهرة - سامية سيد - علق الفنان شريف منير، على مشاركته في فيلم السرب، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" الذي يوثق بطولة الجيش المصرى بمكافحة الإرهاب فى درنة، قائلا: "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر.. والفيلم قوي جدًا".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إى": "الفيلم مشرف لأنه يحكي قصة حقيقة، وأخذ الثأر كان حقيقًا".

وأوضح شريف منير: "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنورى الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة من الفيلم"، مشيرًا: "أنا بعلب دور ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".

وأكد: "قضينا أيام مع أبطال القوات المسلحة وشوفنا أبطال كبيرة واستمتعنا معاهم، وقدموا لنا كل الدعم"، مشيرًا: "أحمد السقا بطل الفيلم، وبيعمل دور مهم في الفيلم، وهيعجب الناس جدًا، وأحمد السقا مجسد الدور بطريقة كبيرة".

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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