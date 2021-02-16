شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي صلاح وسامح عبد العزيز ينشران صورا رومانسية لهما بعد إعلان خطبتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج سامح عبد العزيز والفنانة نانسي صلاح بعيد الحب على طريقتهما الخاصة، حيث نشرا صورهما معا في لحظات رومانسية، وكشفت نانسي صلاح عن دبلة خطوبتها، وكتبت قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".

نانسي صلاح وسامح عبد العزيز



الفنانة نانسي صلاح و المخرج سامح عبد العزيز الفنانة نانسي صلاح و المخرج سامح عبد العزيز



نانسي صلاح نانسي صلاح



نانسى صلاح وسامح عبد العزيز نانسى صلاح وسامح عبد العزيز

وفى سياق متصل، قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، إنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز في سرية؛ لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.

وأوضحت نانسى أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عار تماما من الصحة، خصوصا أنها تفاضل بين أكثر من عمل حاليا، ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.

كما يقدم سامح عبد العزيز مسلسلا للنجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد"، وشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وأحمد عادل.